وزير الأوقاف: الاستعلاء بالعبادة والعلم أخطر ما يصيب العالِم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ العلم وحده منفردا على الشخص، يكون حجة عليه إن لم يكن معه عبادة روحية، فقد يقسي قلب صاحبه ومن أخطر أنواع الاستعلاء، الاستعلاء بالعبادة والعلم.

مختار جمعة: بعد التدريب ننتقل لإفادة الناس

ووجّه وزير الأوقاف، خلال فعاليات ختام الدورة التدريبية لكبار علماء الهند، نصيحة لعلماء الدين، قائلا: «مهما بلغت درجتك في العلم.. يتوقف بك الزمن ويسبقك الزمن ويسبقك الآخرون».

وأضاف وزير الأوقاف أنه بعد عناية بالغة بالتدريب والتأهيل لابد أن ينتقل إلي إفادة الناس، فبركة العلم بتعليمه للناس، ولذلك انطلقنا من البرنامج الصيفي للطفل، وأشار إلى أن بعض الناس يظنون أنهم متمكنون، فالمتمكن من العلم هو القادر علي الإبدال.

وشدد علي ضرورة قراءة القرآن وحفظه كما يجب ألا يمر علي الاذهان وكأنه كلاما عاديا، مضيفا أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، والحفاط على نعمة الاستخدام أصعب من الوصول إليها، فهذا ما نأمله فيكم ونرجوه لكم.

وزير الأوقاف: هيئة الأوقاف وصكوك الأضاحي حققا نجاحات غير مسبوقة

وأضاف أن الأنشطة القرآنية والدعوية ببرامجها يجري تكثيفها علي مدار الساعة، مشيرا إلى أن هيئة الأوقاف حققت في العام المالي الجاري نجاحًا اقتصاديا هو الأعلى في تاريخها: «كنا نطمح إلى جمع ٢ مليار جنيه و١٥مليون جنيه من صكوك الإطعام والأضاحي»، وأعلن أن العام المالي الجديد ستكون فيه مفاجأة ففي هذا الشهر تجاوز ما تم جمعه عما تم جمعه العام الماضي.

وأشار إلى أن الوزارة حققت إيرادات من صكوم الأضاحي تزيد بنسبة 20 ٪ عن العام الماضي، مؤكدا أن هناك مفاجأة كبيرة هذا الشهر في إجمالي ما تم تحصيله من مستحقات، مؤكدا أن هناك أمانه في التوزيع من خلال لجان بالمحافظات، على الأسر الأولى بالرعاية تتم من خلال منظومة محكمة بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن والمحافظين كل في محافظته.

وافتتح اللقاء القارئ الدكتور أحمد نعينع، بآيات الذكر الحكيم، من سورة النور، وعقدت المحاضرات على مدار الأسبوع الماضي بمقر بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعلى هامش فعاليات الدورة العلمية المتقدمة لكبار علماء الهند، وعمداء كلياتها، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.