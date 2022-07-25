ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، حيث يستعد المستثمرون لأسبوع مزدحم من أرباح الشركات وقرار سياسي رئيسي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

العائد على سندات الخزانة

وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 2.807٪، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 5 نقاط أساس عند 3.049٪.

وكان العائد على سندات السنتين ثابتًا تقريبًا عند 2.9930٪، ما حافظ على انعكاس منحنى العائد لمدة تتراوح بين عامين و10 سنوات وهو الذي تمت مراقبته عن كثب وغالبًا ما تفسره الأسواق على أنه إشارة لركود وشيك.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وسيكون جزء كبير من تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يستمر على مدار يومين 26 و27 يوليو، والذي يختتم الأربعاء، حيث يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

ويحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي الضغط على التضخم، بينما يتنقل في خلفية تباطؤ النمو، كما يتضح من سلسلة من البيانات الأضعف من المتوقع حول النشاط التجاري والوظائف التي تم نشرها الأسبوع الماضي.

وصرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين لشبكة NBC يوم الأحد، أنه في حين أن هناك علامات على أن الاقتصاد الأمريكي معرض لخطر الركود فإن الانكماش ليس حتميًا.

النتائج المالية للشركات

تنتظر وول ستريت هذا الأسبوع مجموعة كبيرة من تقارير أرباح الشركات الكبرى، بما في ذلك من شركات التكنولوجيا العملاقة Alphabet و Amazon و Apple و Microsoft.

وستُعقد المزادات يوم الاثنين مقابل 54 مليار دولار من أذون الخزانة لمدة 13 أسبوعًا و 42 مليار دولار من أذون 26 أسبوعًا، إلى جانب 45 مليار دولار من سندات الخزانة لمدة عامين.