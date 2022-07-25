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أول تعليق من آمال ماهر على حفلها بالعلمين: «راجعة لحضن جمهوري»

كتب:

ضحى محمد
02:51 م | الإثنين 25 يوليو 2022
آمال ماهر

آمال ماهر

روّجت الفنانة آمال ماهر لحفلها الجديد، والمقرر إقامته في العلمين يوم الجمعة المقبل، بعد سنوات طويلة من الغياب عن جمهورها.

رسالة آمال ماهر لجمهورها قبل حفل العلمين

ونشرت آمال ماهر صورة البوستر الدعائي لحفلها الجديد عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة، «أنا رجعالكم تاني، وبالنسبالي دي مش أي حفلة عادية دي حفلة عودة الروح للجسد».

كما وجهت آمال ماهار رسالة إلى جمهورها قائلة: «وحشتوني أوي مفيش كلام يقدر يوصف قد إيه أنا مشتاقة لليوم دا، ‎أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي، ودا هيخلي الحفلة دي غير أي حفلة فاتت أو جاية، هستناكم كلكم نغني مع بعض».

أسعار تذاكر حفل آمال ماهر

أسعار تذاكر حفل آمال ماهر، مًقسمة على 3 فئات مختلفة، والتذاكر الخاصة بحفل الفنانة آمال ماهر مقسمة بين فئة platinium بـ1500 جنيه أما فئة Gold بـ1000 جنيه، وفئة silver بـ650 جنيهًا.

وتجري حاليًا آمال ماهر تدريبات على صوتها، بسبب ما خلّفه فيروس كورونا في أحبالها الصوتية، إذ ظهرت في آخر فيديو لها وهي مريضة وتسيطر عليها أعراض «كحة» شديدة.

غياب آمال ماهر عن جمهورها لفترة طويلة

وجاء سبب غياب آمال ماهر عن جمهورها، أنّها تعرضت لوعكة صحية شديدة، أثرت على حالتها بشكل كبير وأبعدتها عن جمهورها خلال الفترة الماضية، لكنها وعدت جمهورها بأن تعود لهم من خلال حفل غنائي ضخم خلال الفترة المقبلة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.