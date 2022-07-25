الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بالجامعات

أقرّ الأعلى للجامعات الحكومية اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمقر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

1 أكتوبر.. بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد

وأكّد وزير التعليم العالي جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

وشدد على جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس لبدء أعماله، موجهًا بضرورة جاهزية معامل الحاسب الآلي بكل لجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات، الذي سيبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

وكلف وزير التعليم العالي بسرعة انتهاء الكليات من إعلان كل نتائج نهاية العام الدراسي 2021-2022، وبدء الاستعداد للعام الدراسي المقبل، وتنفيذ الجامعات لأعمال الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات والفصول الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، مع مُراعاة عناصر السلامة والآمان لكل مرافق الجامعات، وذلك خلال العُطلة الصيفية.

9 يناير.. بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنَّ المجلس وافق في اجتماعه على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، الذي يبدأ السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

ولفت إلى أنَّ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنَّ المجلس وافق في اجتماعه أيضًا، على مواعيد فتح باب التقديم الإلكتروني للتقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد على موقع المجلس الأعلى للجامعات https://scu.eg/ يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022، مع مراعاة إمكانية مدّ فترة التقديم مراعاةً لمواعيد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات والمعاهد الفنية لعام 2022.

وأكّد المتحدث الرسمي أنَّ المجلس وافق في اجتماعه أيضًا على إدراج الجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية، وجامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة - الكلية التكنولوجية بالفيوم «دمو» - الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط)، بموقع التنسيق الإلكتروني خلال مرحلة اختبارات القدرات أمام مختلف الشهادات لهذا العام 2022.

اجتياز اختبارات القدرات شرط الالتحاق بالجامعات التكنولوجية

ويُشترط للالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القدرات، كما وافق المجلس على إصدار طابع تنسيق لكل جامعة على حدة، لإدراجها على موقع التنسيق الإلكتروني وفقًا لشروط وقواعد القبول الخاصة بهذه الجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمي أنَّ المجلس وافق أيضًا على تشكيل لجنة قطاع مستقلة للعلوم البينية لنظر البرامج البينية بالجامعات، وتُقدم الجامعات ترشيحاتها من الأساتذة والخبراء تمهيدًا لصدور قرار بتشكيل هذه اللجنة وبدء عملها خلال الفترة القادمة، وذلك لمواكبة التطور المعاصر في التخصصات العلمية.

وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بمعادلات الشهادات الأجنبية، وافق المجلس على آليات اختبار الطلاب الحاصلين على درجات علمية من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية، التي يقع ترتيبها بعد الـ1000 جامعة في التصنيف الدولي للجامعات، لمعادلة تلك الدرجات العلمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وتقرر عقد الاختبار 3 مرات بشكل أساسي، ومرة رابعة اختيارية في حالة الحاجة إلى ذلك، على أن تُعقد الاختبارات الثلاثة الأساسية كل أربعة أشهر، مع مراعاة انعقاد الاختبارات في أماكن جغرافية مُختلفة، وتشمل (جامعة بالقاهرة الكبرى، وجامعة بصعيد مصر، وجامعة بشمال مصر).

ويُحدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية لانعقاد الاختبارات وأسماء الجامعات الثلاثة التي ستنعقد بها الاختبارات، على أن يُفوض أمين المجلس الأعلى للجامعات في اختيار موعد إجراء الاختبار للمرة الرابعة، وتحديد مكان انعقاده، وتتولى الكليات المُنظمة للاختبارات وضع الاختبارات الخاصة بها.

أما في حالة أن يكون تصنيف الجامعة من 150-1000 عالميًا، يُكتفى بمراجعة الساعات المُعتمدة للبرامج الدراسية، ومراجعة توصيف المقررات، بواسطة لجنة المعادلات بالقطاع.