عدد أسابيع العام الدراسي الجديد 2022-2023 بعد إعلان الخريطة رسميا

كشفت وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، عن عدد أسابيع العام الدراسي الجديد 2022-2023، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وإعلان الخريطة الزمنية للعام الجديد لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

عدد أسابيع العام الدراسي الجديد 2022-2023

أوضحت الوزارة، أن عدد أسابيع العام الدراسي الجديد 2022-2023، ستكون 35 أسبوعا، على أن تكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول، و96 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن ينتهي العام الدراسي الجديد، الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوعا.

8 يونيو 2023 نهاية العام الدراسي الجديد

تابعت وزارة التربية والتعليم، أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني لطلاب الشهادات ومراحل التعليم المختلفة، ضمن أيام الدراسة الفعلية على أن تحتسب ضمن نسبة الحضور.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الامتحانات الشفوية والعملية ستعقد قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، على أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية، استعداداتها لتنسيق القبول بالجامعات 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والالتزام بكل الضوابط والمعايير التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، أنه من المقرر أن تبدأ أعمال اختبارات القدرات الأسبوع المقبل ، مع الالتزام بكل الضوابط والمعايير التي تحدد ذلك.