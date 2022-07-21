وزير التعليم: العام الدراسي الجديد 2022/23 يصل لـ35 أسبوعا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ العام الدراسي الجديد يصل إلى 35 أسبوعا، حيث تبدأ الدراسة يوم السبت 24 سبتمبر 2022، وتنتهي 8 يونيو 2023، موضحا أنّ الوزارة استعدت جيدا لبداية العام الدراسي الجديد.

العام الدراسي الجديد يبدأ 24 سبتمبر المقبل

وأوضح وزير التعليم، في بيان عاجل قبل قليل، أنّ العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 24 سبتمبر المقبل، مؤكدا أنّ الوزارة تنفذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.