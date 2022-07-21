عاجل.. الأزهر يعلن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 ونتيجة الثانوية

قال الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القطاع سيلتزم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023، بالخريطة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتي تحدد من خلالها بداية العام الدراسي بفصليه الأول والثاني وموعد انتهاء كل منهما.

موعد بدء الدراسة في الأزهر 2023

وأضاف رئيس القطاع في تصريحات خاصة لـ الوطن: "أن قطاع المعاهد لم يعلن حتى الآن موعد بدء العام الدراسي، ولكنه وفقا لما هو متبع سيلتزم كل المعاهد الأزهرية بالمواعيد التي تعلنها وزارة التربية والتعليم، على أن يكون بداية العام الدراسي 24 سبتمبر المقبل".

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

وعن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أكد أنه تم الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق الامتحانية، وجار العمل على رصد الدرجات ومراجعة النتيجة على أن يتم اعتمادها من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، أو ينوب عنه فضيلة الوكيل الدكتور محمد الضويني، على أن يتم إعلانها الفترة من ٢٥ يوليو حتى نهاية الشهر الجاري.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

وعن موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، أوضح أنه لم يتم تحديد الموعد بعد، وسيتم الإعلان عن الجدول كاملا في أقرب وقت.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ العام الدراسي الجديد يصل إلى 35 أسبوعا، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة يوم السبت 24 سبتمبر 2022، على أن تنتهي الدراسة في 8 يونيو 2023، موضحا أنّ الوزارة استعدت جيدا لبداية العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وأوضح أن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 -2023، سيكون بدءا من يوم السبت الموافق 12 فبراير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.