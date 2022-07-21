وزير التعليم يعلن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.. 24 سبتمبر

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث تبدأ الدراسة يوم 24 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى يوم 8 يونيو 2023، مشيرا إلى أن مدة العام الدراسي الجديد 35 أسبوعًا، موضحا أن الوزارة ستقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا، حفاظا على سلامة وأمن الطلاب والقائمين على الامتحانات.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.. السبت 24 سبتمبر

وقال وزير التعليم، في بيان عاجل، إن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، يوم السبت الموافق 24 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن مدة الدراسة بعد استقطاع الإجازات 194 يومًا، بواقع 98 يومًا مدة الدراسة في الفصل الدراسي الأول، و96 يومًا مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، موضحا أن الوزارة ستبدأ تجهيز جميع المدارس على مستوى الجمهورية، استعدادا لاستقبال الطلاب.

إجراءات مشددة ضد كورونا تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد

وأوضح «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ جميع الإجراءات المشددة داخل المدارس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، منوها بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ يوم 14 يناير 2023، على أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 3 يونيو 2023، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

العام الدراسي الجديد 2022-2023 سيكون هادئا بلا معوقات

وأشار وزير التعليم إلى أن العام الدراسي الجديد 2022-2023، سيكون عاما دراسيا هادئا بلا أي معوقات أو مشكلات، مؤكدا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية سوف تستقبل ما يقرب من 22 مليون طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم، في العام الدراسي الجديد.