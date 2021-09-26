أسعار الملابس الشتوية 2021.. الجواكيت تبدأ من 200 جنيه

مع انخفاض درجات الحرارة، وبداية فصل الخريف، واقتراب فصل الشتاء، زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن أسعار الملابس الشتوية 2021 في الأسواق المحلية والمحلات، لتحديد ميزانية شراء الملابس بكل أنواعها.

أسعار الملابس الشتوية 2021

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أسعار الملابس الشتوية 2021 بين البلوزات والجواكيت، وفقًا لجولة لسوق الوكالة بمنطقة وسط البلد، التي جاءت الأسعار كالآتي:

أبرز أسعار الملابس الشتوية 2021

وبحسب الجولة في سوق وكالة البلح، بدأ سعر الجاكيت الجلد من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، بينما تراوح أسعار البلوزات الشتوي ما بين 250 إلى 480 جنيهًا، بينما يصل سعر الجاكيت الحريمي من 350 وحتى 1500 جنيه.

ويتراوح سعر الجاكيت الفورمال سادة ومنقوشة بين 280 إلى 600 جنيه، بينما وصل سعر الفستان الشتوي، حوالي 300 جنيه، بينما وصل سعر جيب نحو 120 جنيهاً.

ووصل سعر الجاكيت الفرو نحو 250 جنيهاً، بينما سعر سويتشيرت ما بين 45 إلى 105 جنيهات، بينما وصل سعر البنطلون الجينز «البوى فريند» فيبدأ من 130 جنيهًا ويصل إلى 500 جنيه، بينما سعر الجاكيت الجينز فهو ما بين 180 إلى 900 جنيه .

أسعار الملابس الشتوية للرجال 2021

وجاءت أسعار الملابس الشتوي للرجال في الأسواق كالآتي:

سعر البنطلون الجينز يتراوح ما بين 100 إلى 700 جنيه.

سعر جاكيت جينز نحو 200 إلى 450 جنيهًا.

أسعار ملابس الأطفال الشتوية 2021

وارتفعت أسعار الملابس الشتوية للأطفال للعام الجاري 2021، والتي جاءت كالآتي:

تراوح سعر تيشيرت أطفال ما بين 55 إلى 280 جنيهًا.

سعر بنطلون جينز الأطفال من 120 إلى 330 جنيهًا.

سعر الترنجات الشتوى للأطفال تبدأ من 110 إلى 350 جنيهًا.

وتراوح سعر جاكت أطفالي بين 150 إلى 470 جنيهًا.