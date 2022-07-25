بدء اختبارات القدرات في جامعة الإسكندرية لـ5 كليات.. المواعيد والخطوات

بدأت اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية فى 5 كليات، اليوم الاثنين، وذلك لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها للعام الجامعي الجديد (2022-2023) وهي كليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية، والتربية الرياضية بأبو قير، والتربية الرياضية للبنات، والتمريض.

مواعيد اختبارات القدرات في جامعة الإسكندرية

وأعلن الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشؤون التعليم والطلاب، أن تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها يتم وفقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ومتاح عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع: www.tansik.egypt.gov.e، وذلك حتى يوم 6 أغسطس القادم.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات

ويقوم الطالب بتسجيل الرقم القومي ورقم الجلوس ثم يقوم باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية، ومن ثم تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

كليات جامعة الإسكندرية تحتاج إلى اختبارات القدرات

وأوضح أن الالتحاق بهذه الكليات بعد اجتياز اختبارات القدرات مرتبط بحصول الطالب على النسبة المئوية المؤهلة للالتحاق بالكلية وهي التي سيتم تحديدها مع انطلاق مرحلة التنسيق، وهي كليات: «الفنون الجميلة، والتربية النوعية، والتربية الرياضية بأبو قير، والتربية الرياضية للبنات، والتمريض».

تطبيق الإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات

كما أكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية وتطبيق كافة الخطوات الوقائية والتباعد الاجتماعي وكذلك المسافات الآمنة بين الطلاب داخل لجان الاختبارات حرصاً على سلامة الجميع.