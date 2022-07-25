برنامج معرض الكتاب في مكتبة الإسكندرية اليوم الاثنين.. أحداث مهمة 

يشهد معرض الكتاب في مكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، عددا من الفعاليات الثقافية المهمة وذلك ضمن البرنامج الثقافي الذي يقام على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السابعة عشر، وهي الدورة التي تأتي تحت شعار: «الوعي وبناء الإنسان»، وبدوره يركَّز البرنامج والمحتوى الثقافي على وعي وبناء الإنسان.

تفاصيل برنامج معرض الكتاب في مكتبة الإسكندرية

ويحوي البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب في مكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، 7 فعاليات ثقافية على مدار اليوم، من أصل 75 حدثًا ثقافيًا مقرر إقامتهم خلال فترة المعرض الذي بدأ 18 يوليو الجاري ويختتم يوم 28 من ذات الشهر، وذلك بعدما يشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضر.

برنامج معرض مكتبة الإسكندرية اليوم

وانطلقت فعاليات معرض الكتاب في مكتبة الإسكندرية اليوم، بفعالية مكتبة الطفل والنشء والتي تتحدث عن مفاتيح العافية لحياة متوازنة، كما تنطلق الأحداث في الظهيرة مع ورشة عمل السيكو دراما والتحرر العاطفي، فيما يتوازى معها في ذات التوقيت ندوة فلسفية تحت عنوان: «في حاجة إلى الفلسفة».

أحداث معرض الكتاب في مكتبة الإسكندرية

وتبرز أهم ندوات اليوم في معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية في الساعة الثانية ظهرا، حيث يحل الدكتور رامي عطا والدكتور طارق منصور متحدثين في ندوة بعنوان «الثقافة القبطية والإسلامية التأثير والروافد المشتركة» وهي الندوة التي تقدمها الدكتورة دعاء بهي الدين.

ويلي ذلك ورشة عمل عن النقد، ثم يختتم اليوم بحدثين في السابعة مساء، أولهما المنح والتنمية المهنية لمدرسي اللغة الإنجليزية والتي تنظمها السفارة الأمريكية، وثانيهما أمسية قصصية.

جدير بالذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الـ17 يقدم إطلالة ثقافية لجمهوره في مختلف المنتجات الثقافية حيث تعقد الندوات والفعاليات المصاحبة للمعرض تشمل الشعر والأدب والروايات محاولين تقديم أجيال من المبدعين الشباب وطرح أعمالهم الفكرية.