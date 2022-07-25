عاجل.. رئيس جامعة الأزهر يفتح تحقيقا في حريق كلية طب الأسنان

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، فتح تحقيق عاجل في الحريق الذي نشب، اليوم الاثنين، في كلية طب الأسنان جامعة الأزهر.

وأكد بيان صادر عن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، منذ قليل، أن قيادات الجامعة تابعت الحريق الذي نشب بكلية طب الأسنان بنين، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في مخلفات خلف أحد المباني، وتم السيطرة عليه فور نشوبه وقبل انتقاله للمباني المجاورة ولا يوجد أي خطورة على الأرواح.

محاصرة الحريق ومنع امتداده

ونشب اليوم حريق بأحد المباني بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر بمدينة نصر، وأسرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لاخماده، بعد أن تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مبنى بجوار كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر بمدينة نصر، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلى باقي المباني المجاورة.

قفازات الطلبة وراء الحريق

وأكد مصدر أمني، أنّ الحريق الذي شهده مبنى كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، قبل قليل، شبّ في قفازات الطلبة ولذلك تصاعدت الأدخنة بكثافة بسبب احتراقها لكونها تحتوي على مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال، وأن تلك المخلفات كانت موجودة بمدخل مبنى كلية طب الأسنان، وهي عبارة عن مساحة 40 مترًا مخصصة للمخلفات الطبية، وبينها قفازات الطلبة وبعض الأدوات التي يستخدمونها في دراستهم العملية، موضحًا أن الحريق لم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح، أو أي خسائر مادية بمبنى كلية طب الأسنان.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في جامعة الأزهر، وعلى الفور وجّه اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة إلى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في مخلفات خاصة بطلبة كلية طب الأسنان داخل مبنى الكلية.