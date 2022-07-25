الإعدام شنقا لربة منزل قتلت الطفل عمار بسبب 8 آلاف جنيه في القليوبية

أسدلت محكمة جنايات بنها الستار علي قضية مقتل الطفل عمار بالخانكة والمعروفة إعلاميا بمقتل «طفل الجمعية» حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا للمتهمة الأولى ربة منزل، والسجن سنة لكل من زوجها ونجليها بدائرة مركز شرطة الخانكة، في قتل الطفل عمار، 5 سنوات، لخلاف مع ذويه على 8 آلاف جنيه «جمعية»، وبعد قتله خرجت المتهمة تبحث عن المجني عليه مع أسرته متظاهرة بعدم تورطها في قتله ودفنه هي وزوجها وأبنائها.

إحالة المتهمة للمفتي

كانت المحكمة قد أحالت المتهمة للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في قتلها الطفل عمار ودفنه في منور شقتها، وصدقت المحكمة على الحكم بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامها.

تفاصيل واقعة قتل طفل الجمعية بالخانكة

وكانت أجهزة أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط سيدة وزوجها ونجليها، لاتهامهم بقتل طفل ودفن جثته ببدروم منزلهم بمنطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز الخانكة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالة الطفل للطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تقرر تشكيل فريق بحث جنائي من فرع البحث الجنائي بالخانكة ومركز شرطة الخانكة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن «ستيتة. ع»، 45 سنة، جارة والدة الطفل المجنى عليه «عمار. ر»، 6 سنوات، بمنطقة القلج دائرة المركز، على خلافات مالية بينها وبين جارتَها والدة الطفل، فقامت باستدراج الطفل لمنزلها وذبحه بواسطة سلاح أبيض، ثم قامت بمساعدة زوجها «حمادة. ع»، 47 سنة، ونجليها «محمد. ح. ع»، 22 سنة، و«ع. ح. ع»، 25 سنة، بحفر حفرة بالدور الأرضي بمنازلهم وقاموا بدفن جثة الطفل.