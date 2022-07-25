«التموين» تمد مهلة تسجيل رقم الموبايل على البطاقات حتى 31 أغسطس المقبل

ذكرت مصادر أنَّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدَر قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بمدّ مهلة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك بدلًا من انتهاء المهلة التي كانت مقررًا لها 31 يوليو الجاري.

آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 31 أغسطس 2022

وأكّدت المصادر لـ«الوطن» أنَّ إضافة رقم الهاتف للبطاقة ما هو إلا مجرد ‏استكمال لقواعد بيانات البطاقات التموينية البالغ عددها 23 مليون بطاقة، موضحة أنَّ الوزارة تمتلك حاليًا 20 مليون بطاقة مضاف لها رقم الهاتف المحمول، فيما يتبقى 3 ملايين بطاقة فقط، لذا أعطى وزير التموين المهلة لهم حتى نهاية الشهر المقبل لتسجيل رقم الموبايل.

وأرجعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السبب في ربط البطاقة التموينية برقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية في خلق قناة اتصال مع الأسرة الحاملة للبطاقة التموينية بخلاف بونات صرف الخبر، مع سرعة تواصل وزارة التموين وصاحب البطاقة من خلال الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول.

استمرار خدمة تسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

وتشمل عملية تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2022، على الخطوات كالتالي:

- الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنـــا.

- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم والموجود أسفل كارت بطاقة التموين.

- ثم يظهر بعد ذلك إلكترونيًا اسم رب الأسرة او صاحب بطاقة التموين.

- يطلب موقع دعم مصر كتابة رقم الموبايل المسجل في إحدى شركات المحمول باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية.

- الخطوة الأخيرة تظهر رسالة تفيد بأنَّه تمّ قبول الرقم المحمول إذا كان صحيحًا، أو أن الرقم تحت المراجعة، للتأكّد من أنَّه مسجل باسم صاحب البطاقة أو رفض الرقم المحمول إذا كان غير مسجل باسم رب الأسرة.