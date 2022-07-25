مصادر: التموين تبحث فتح إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022.. الأرملة فقط

كشفت مصادر عن دراسة تجريها وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا عن قرب فتح إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022 للأرملة التي تمتلك بطاقة تموينية، وذلك على اعتبار أن الأرملة من الفئات الأولى بالرعاية كونها امرأة معيلة لأسرتها بعد وفاة رب الأسرة.

موعد إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022 للأرملة

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022 للأرملة لا يستطيع أحد أن يعلنه خاصة وأن كل ما يدور حاليا عن إضافة المواليد للأرملة لا يزال محل دراسة دون صدور أي قرار بشأنه من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

شروط إضافة المواليد للأرملة

وأوضحت المصادر أنه لدى صدور قرار بفتح إضافة المواليد للأرملة سيتم تحديد مجموعة من الشروط لتطبيقها لإتمام إضافة المواليد على البطاقة التموينية لها، موضحا أن الشروط من المفترض أن تدور حول مجموعة من النقاط تتمثل في أن تكون الأرملة من المستفيدين من الدعم التمويني وأن تكون من أصحاب معاش تكافل وكرامة ومجموعة أخرى من الشروط ستقرها الوزارة حينها.

متى توقفت إضافة المواليد على بطاقة التموين؟

وفي شهر أكتوبر الماضي من عام 2021 توقفت خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين سواء على بوابة مصر الرقمية وفي مكاتب التموين أيضا وهي الخدمة التموينية المدرجة بعنوان «إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا»، إذ قالت مصادر إن عودة إضافة المواليد لبطاقة التموين، مرهون بإدراج ميزانية خاصة لإضافة المواليد خاصة مع رغبة 23 مليون أسرة يمتلكون بطاقات التموين في إضافة أبنائهم على البطاقات.

تجدر الإشارة إلى أن خدمات التموين المتاحة حاليا إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية أو عبر مكاتب التموين في المحافظات لا تشمل خدمة إضافة المواليد أو إضافة الأبناء لأي فئة حتى الآن.