أخبار البورصة المصرية.. المؤشر الرئيسي يغلق متراجعا وخبير يوضح الأسباب

شهدت أخبار البورصة المصرية، تباين في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعًا بنسبة 0.42% عند مستوى 9237.7 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.5%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1824.17 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2672.39 نقطة بارتفاع نسبته 0.3%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 0.27%

صعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.27%، ليغلق عند 1693.78 نقطة، وبلغت قيم التداولات 842.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 394.4 مليون سهم، وتنفيذ 34.300 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 186 سهمًا، إذ ارتفع 52 سهمًا، وانخفض 63 سهمًا، واستقر 71 أخرى.

رأس المال السوقي يفقد 1.8 مليار جنيه

اختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 622.307 مليار جنيه، بخسائر 1.8 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مستوى 9400 نقطة

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، تراجع في ختام التعاملات بعد أن فقد مكاسبه الصباحية بفضل ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة بالأسهم القيادية بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وأضاف «عيد»، لـ«الوطن»، أنَّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 9200 قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة 9400 نقطة أما في حالة استمرار عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الأسهم القيادية قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي 9200 نقطة ثم مستوى الدعم الثاني 9100 نقطة.

مؤشر EGX70 يستهدف مقاومة 1860 نقطة

وتابع «عيد»: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد نجح في الاستقرار بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو الشراء، بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع وجني الأرباح المؤقت الأمر الذي دفع المؤشر السبعيني نحو الصعود بالتعاملات اليوم مستهدفًا بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1860 نقطة».

ويتوقع في حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح مؤقتة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي وهو 1800 نقطة.