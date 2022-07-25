أخبار البورصة المصرية.. المؤشرات تستهل التعاملات على ارتفاع

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، التي شهدت تباينا في أداء المؤشرات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.15% إلى مستوى 9289.83 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.27%، عند مستوى 1819.96 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.14%

ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.14%، مع بداية التعاملات عند مستوى 2668.21 نقطة، فيما هبط مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.06% عند مستوى 1697.26 نقطة.

قيم التداولات وخسائر رأس المال السوقي

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 188.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 92.8 مليون سهم عبر تنفيذ 8.817 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 153 سهمًا، ارتفع 32 سهمًا، فيما انخفض 24 سهمًا واستقر 97 دون تغيير.

وبلغت خسائر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 128 مليون جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 624.050 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 9400 نقطة

وقال حسام عيد محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنَّ استقرار المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» أعلى مستوى الدعم الرئيسي 9200 نقطة يدفع المؤشر الرئيسي لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 9400 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 9200 نقطة.

«EGX70» يستهدف مقاومة 1860 نقطة

وأضاف «عيد» لـ«الوطن»، أنّ استقرار مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة، مع استمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.