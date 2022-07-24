أخبار البورصة المصرية.. تباين المؤشرات وسط مكاسب سوقية 1.5 مليار جنيه

شهدت أخبار البورصة المصرية، تباين في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعًا بنسبة 0.15% عند مستوى 9276.28 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.94%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1815.13 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2664.44 نقطة بارتفاع نسبته 0.85%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 0.83%

صعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.83%، ليغلق عند 1698.29 نقطة، وبلغت قيم التداولات 565.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 397.2 مليون سهم، وتنفيذ 32.567 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 186 سهمًا، إذ ارتفع 77 سهمًا، وانخفض 41 سهمًا، واستقر 68 أخرى.

رأس المال السوقي يربح 1.5 مليار جنيه

اختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 624.178 مليار جنيه، بمكاسب 1.5 مليار جنيه.

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، على تراجع محدود، نتيجة الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وأضاف «عيد»، لـ«الوطن»، أنَّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 9200 نقطة يدفع المؤشر الرئيسي لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 9400 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 9200 نقطة.

وتابع «عيد»: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد نجح في الاستقرار بالمنطقة الخضراء واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 1800 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع».

ويتوقع استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة، مع استمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.