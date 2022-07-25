حسن الرداد يرثي والدته بكلمات مؤثرة: «مش مقتنع أنك مش معايا»

رثى الفنان حسن الرداد، والدته الراحلة فادية الرداد، بكلماتٍ مؤثرة، إذ أعرب من خلالها عن حجم آلامه وأحرانه، قائلًا: «مش مقتنع أنك مش معايا».

وقال حسن الرداد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «ماما حبيبتي يا عمري كله، يا ضحكة القلب الصافية، يا أحلى نسمة الهوا في عز الحر، أنا فعلاً مش مقتنع إنك مش معايا، ومقتنع إنك موجودة ومش مصدق إن حصلك حاجة عشان مستحيل أقدر أقتنع بده».

مستني أرجع البيت ألاقيكي مستنياني يا ست الكل

وأضاف حسن الرداد: «دى حاجة مستحيل أقدر أتعامل معاها -طبعًا أنا مؤمن بربنا وراضي وكلنا هنروح- أنا مستني أرجع البيت ألاقيكي مستنياني يا ست الكل بس غيابك طول قوي يا حبيبتى، بحبك يا ماما قوي يا أحن وأطيب إنسانة ربنا خلقها».

تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالدة حسن الرداد

وكانت والدة الفنان حسن الرداد، رحلت عن عالمنا في يناير 2021، بعد معاناتها من أزمات صحية قبل وفاتها بعامين تقريبًا، ما بين ذبحة صدرية، وإصابة بالتهاب الكبدي، وتدهور وظائف الكبد في الأيام الأخيرة، إلى أن دخلت في غيبوبة كبدية، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، داخل أحد مستشفيات القاهرة.

يذكر أن الرداد شارك في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «بابلو» الذي شارك فيه بجانب نجلاء بدر وأروى جودة ومصطفى فهمي وهالة فاخر ومحمود حجازي وسلوى عثمان ومحمد العمروسي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.