حسن الرداد: «خسيت 16 كيلو عشان أظبط جسمي ومنعت المانجو والشيكولاتة»

تحدث حسن الرداد، في مكالمة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق بإذاعة «ميجا إف إم» في عيد ميلادها الـ12، كاشفا عن سر رياضته، وتحدث عن سر رشاقته، مشيرا إلى أنه يتدرب مع المدرب محمود عز، الذي يدربه هو وإبراهيم فايق، وأنه يحافظ على أكله.

وزن حسن الرداد

قال حسن الرداد، إنه فقد 16 كيلو من وزنه في الفترة الأخيرة، حفاظا على جسمه ورشاقته، وقال إنه قلل أكله، كما منع بعض الأكلات، مثل المكرونة والمانجو، لكن نقطة ضعفه حتى الآن الشيكولاتة.

وأضاف أنه أخذ ثقافته في الغذاء والطعام، من خلال الفيديوهات على السوشيال ميديا، واكتشف أن ما يتناوله يدمر الصحة.

ووجه «الرداد»، رسالة لجميع الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بتقليل وزنهم، وقال: «أهم حاجة إنك ما تحسش إنك عامل دايت، وبتقلل أكلك عشان إحساس الحرمان وحش، لكن أنا خليت اللايف استايل بتاع أكلي الصحي هو أسلوب حياتي».

حسن الرداد: مبسوط بالزواج

وعن العمل والحياة الأسرة، قال الرداد: «الحياة اختيارات، وأكتر حاجة اخترتها في حياتي ومبسوط بيها، هو الجواز، والعمل في الشغلانة اللي بحبها».