الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.. باقي من الزمن 11 يوما

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة انتهت من تصحيح 11 مادة لأوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية والتربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء والجغرافيا والكيمياء والتاريخ والديناميكا والفيزياء، مؤكدًا أن أعمال التصحيح تتم بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أى أخطاء، موضحا أنه باقي 11 يوما على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 يوم الخميس الموافق 4 أغسطس المقبل

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم الاستقرار حتى هذه اللحظة على ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، يوم الخميس الموافق 4 أغسطس المقبل، لافتا إلى أن أعمال تصحيح مواد الأحياء والجيولوجيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والإجتماع والاستاتيكا ما زالت مستمرة، موضحا أنه تم تحويل 71 حالة غش تم ضبطهما خلال سير امتحانات الثانوية العامة، إلى الشؤون القانونية بالوزارة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد الطلاب الغشاشين.

مستحيل تغيير نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد اعتمادها

وأوضح المصدر، أنه من المستحيل تغيير نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد اعتمادها أو إعدادها، وأن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، ولن يتم إعطاء أي طالب درجة واحد لا يستحقها، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني سوف تبدأ يوم 20 أغسطس المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، وللحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط.

وأكد المصدر، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 سارت دون حدوث أى مشاكل أو معوقات تؤثر على سيرها، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أى حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات خلال سير الامتحانات.