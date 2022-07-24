خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022.. سجل الآن

ينتظر شريحة كبيرة من العلائلات المصرية، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، والتي انتهت امتحاناتها الخميس الماضي، وبعدها مباشرة أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن موعد إعلان النتيجة سيكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

وفي هذا الإطار، زادت عمليات البحث عبر «جوجل» من جانب طلاب الثانوية العامة، وأسرهم، عن الروبط التي سيتم من خلالها إعلان النتيجة، وخطوات التسجيل الخاصة بأرقام الجلوس، وغيرها من الطرق الإلكترونية؛ للتعرف على نتيجة الثانوية العامة، سوءا عن طريق اسم الطالب، أو ورقم الجلوس.

ومن المقرر طرح نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، عبر بوابة «الوطن»، وأيضا موقع وزارة التربية والتعليم، فور اعتمادها رسميًا من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

وفي إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها بوابة «الوطن»، نكشف من خلال التقرير التالي، خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم، ضمن الخدمات اليومية المقدمة من الوطن.

- ويقوم الطالب بالدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بجريدة الوطن.

- يكتب الطالب كل البيانات الأساسية، اسمه رباعيا، رقم الجلوس، نوع الشعبة، المحافظة، رقم الموبايل، البريد الإلكتروني.

- قم بالضغط مباشرة على أيقونة «سجل الآن».

وسوف يتلقي الطالب، نتيجة الثانوية العامة 2022، فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن استمرار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022، وأنّ أعمال التصحيح تتم بشكل إلكتروني كاملا، دون تدخل لأي عنصر بشري، تجنبًا لحدوث أي أخطاء، مؤكد أنّ كل طالب سيحصل على درجاته المستحقة.