موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. على الموقع الرسمي للوزارة

يتساءل كثيرون عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالتزامن مع انتهاء الامتحانات التي عقدت ورقياً بنظام البابل شيت في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وكان آخرها امتحانات الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، والرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضة، والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والتي عُقدت الخميس الماضي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

الموعد الرسمي لـ إعلان نتيجة الثانوية العامة هو نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، بحسب ما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أنه يجرى حالياً تصحيح الامتحانات إلكترونياً من خلال أجهزة الماسح الضوئي لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم، بعدها يتم تحميل النتيجة على رابط رسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلاله بعد إدخال البيانات المطلوبة التي تتمثل في رقم الجلوس والشعبة بالتفصيل، ثم يضغط الطالب على زر «النتيجة»، ويحصل على درجاته بالتفصيل في جميع المواد الدراسية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

- يدخل الطالب على رابط موقع الوطن الإلكتروني.

- يكتب الطالب اسمه رباعياً.

- يكتب الطالب رقم الجلوس الذي أدى به الامتحانات.

- يختار الطالب الشعبة.

- يختار المحافظة التي أدى بها الامتحانات.

- يدخل الطالب البريد الإلكتروني الخاص به.

- يكتب الطالب رقم التليفون الخاص به.

- الضغط على زر «سجل الآن».

ضوابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

- التقدم بطلب التظلم لمدة 15 يوماً من اليوم التالي لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022.

- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً.

- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم بمبلغ 300 جنيه للمادة الواحدة.

- تودع الرسوم لحساب صندوق ودعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- في حال تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونياً.

- تعتمد مذكرات زيادة الدرجات من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.