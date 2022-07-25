مصر الرقمية للتموين.. إضافة رقم الهاتف للبطاقة غير متاح على البوابة

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن بوابة مصر الرقمية للتموين لا تتيح حتى الآن إضافة رقم الهاتف للبطاقة التموينية، والذي أقرته الوزارة مؤخرا من خلال مخاطبة أصحاب البطاقات التموينية عبر رسائل بونات صرف الخبز بضرورة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين بشرط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة في إحدى شركات المحمول الأربعة.

خدمات مصر الرقمية للتموين

وتشمل الخدمات التموينية المتاحة والمفعلة على بوابة مصر الرقمية للتموين، والتي تقدمها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين في المحافظات، على الخدمات التالية:

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

3- إصدار بدل فاقد أو تالف.

4- الاستعلام عن صرف.

5- فصل اجتماعي.

6- ضم أفراد أسرتي.

خطوات إضافة رقم الهاتف للبطاقة التموينية

وتوفر وزارة التموين، من خلال موقع دعم مصر خدمة إضافة رقم الهاتف للبطاقة التموينية، بشرط وجود رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنـــا.

- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما والموجود أسفل كارت بطاقة التموين.

- ثم يظهر بعد ذلك إلكترونيًا اسم رب الأسرة أو صاحب بطاقة التموين.

- يطلب موقع دعم مصر كتابة رقم الموبايل المسجل في إحدى شركات المحمول باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية.

- تظهر بعد ذلك رسالة تفيد بأنَّه تمّ قبول الرقم المحمول إذا كان صحيحًا، أو أن الرقم تحت المراجعة، للتأكّد من أنَّه مسجل باسم صاحب البطاقة أو رفض الرقم المحمول إذا كان غير مسجل باسم رب الأسرة.