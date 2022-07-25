«المؤلفين والملحنين» تقرر مقاضاة عمر كمال بسبب أم كلثوم

قررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، اتخاذ كل الإجراءات القانونية، ضد الفنان عمر كمال، لاستغلاله أغنية «ألف ليلة وليلة» للفنانة الراحلة أم كلثوم، كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي، دون أذن من الجمعية أو أطراف الأغنية.

المؤلفين والملحنين تقاضي عمر كمال بسبب أم كلثوم

أوضح فوزي إبراهيم أمين عام جميعة المؤلفين والملحنين لـ«الوطن»، أن ما فعله عمر كمال، يعد جريمة اعتداء على مصنف فني، وأن الجمعية تجهز أوراقها من أجل مقاضاته على ما فعله.

تابع فوزي، أن «كمال» لم يحصل على إذن استغلال الأغنية من الجمعية من ورثة الشاعر أو ورثة الملحن، وهو ما يؤدي الى أن ما فعله سرقة.

كان عمر كمال، اقتبس لحن وكلمات أغنية أم كلثوم، في أغنيته الجديدة «خلينا سهرانين»، إذ غنى مقطع:

يالا نعيش في عيون الليل

ونقول للشمس

تعالي تعالي

بعد سنة

مش قبل سنة

دي ليلة حب حلوة

بألف ليلة وليلة

يذكر أغنية ألف ليلة وليلة، غناء أم كثوم، من كلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي.