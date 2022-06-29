«المؤلفين والملحنين» تطلق سلسلة ندوات لتكريم رموز الفن

وضعت لجنة العلاقات العامة بجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، التي يترأسها الشاعر محمود عبد العزيز، خطة تبدأ بإقامة ندوات تكريمية لعدد من الشعراء والملحنين من بينهم مجدي نجيب وشوقي حجاب وراجح داود.

تكريم راجح داود وشوقي حجاب ومجدي نجيب

يعاون فيها أعضاء بجمعية المؤلفين والملحنين وهم كل من الشاعر فوزي إبراهيم وعمر الجبيلي، وبحضور كل من الشاعر مصطفى مرسي والملحن مصطفى عوض، في اجتماعها الأخير.

إعداد ندوة لتكريم الأغنية الشعبية

سيتم التحضير لندوة عن الأغنية الشعبية ورموزها وسيتم إهداؤها لروح الشاعر الراحل شوقي صقر، بحضور مشاهير الأغنية الشعبية.

ومن المقرر أن تضع لجنة العلاقات العامة للجمعية المواعيد النهائية والمكان المستضيف لتلك الندوات خلال اجتماعهم المقبل المقرر عقده في بداية شهر يوليو المقبل، ويأتي ذلك في إطار تفعيل نشاط الندوات التكريمية لأعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، لتستفيد منها كل الأجيال.

يترأس السيناريست مدحت العدل، رئاسة جمعية الملحنين والمؤلفين الساسيرو، والتي فاز بها في شهر مارس الماضي، والتي حضرها نحو 200 عضو بالجمعية.