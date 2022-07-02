«المؤلفين والملحنين» توافق على تفعيل العضوية العاملة لـ32 فنانا

قرر مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو» برئاسة الدكتور مدحت العدل، تفعيل العضوية العاملة لـ32 عضوا من أعضائها، ونقلهم لجداول العاملين بدلا من جداول المنتسبين لعام 2022.

تم قبول 22 شاعرا في العضوية العاملة

شملت قائمة المحولين من الانتساب إلى العضوية العاملة 22 شاعرا وهم: «سعد القليعي، وخيري صابر، ورامي يحيي، وسامح رأفت، وإبراهيم الحلوجي، وناصر جلال، وأشرف أمين، وأحمد عبد الله، ومحمد الغنيمي، وممدوح كسري، وخالد أمين، ومحمد غريب، وفيروز كراوية، ومحمد عبد الحميد، وعبد الستار محمد، وعصام حسني، وأحمد فودة، ومحمد لبيب، ونورا الباز، ومحمد فضل، وأحمد غريب، وعصام حجاج».

اما المحولين لجدول العاملين من الملحنين فهم 10 ملحنين: «نور، وطه الحكيم، وحسن أباظة، ومحمد مصطفى العابد، وعبد سليم، وعلاء غنيم، وشريف إسماعيل، ومجدي عوف، وعوض فتحي، وكريم محسن».

كريم محسن أبرز الأسماء التي تم قبول عضويتها

يذكر أن قرار تحويل العضوية من منتسبة إلى عاملة يتم بعد مرور 90 يوما من تواجد أسماؤهم في جداول المنتسبين ويتم الموافقة على النقل من قبل مجلس إدارة الجمعية.

جدير بالذكر أن جمعية المؤلفين والملحنين كانت قد أعلنت مؤخرا عن بدء العمل على تنظيم ندوات تكريمية لعدد من أعضائها أبرزهم راجح داود وشوقي حجاب ومجدي نجيب خلال الفترة المقبلة حيث يتم حاليا الإعداد لتلك الندوات لكي تخرج بشكل يليق بالجمعية وأعضائها.