بعد قرار «حياة كريمة» بتطوير منزل أم كلثوم.. أسرتها: رد جميل لها

على أعتاب قريه طماي الزهايره مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تأخذك لحيث منزل أم كلثوم أو «الست» كما يطلق عليها منذ عقود، إذ عاشت وترعرعت هنا داخل منزل بسيط رسمت الضحكة والبهجة بكل جوانبه حتى أصبحت أيقونة لا يختلف عليها اثنين، صوت يجذبك لحيث الهدوء والسلام، حنجرة ذهبية، إنه منزل أم كلثوم، الذي تعهدت مبادرة حيارة كريمة بترميمه.

عدلي: تطوير منزل أم كلثوم رد لجميلها

وعبر عدلي خالد، ابن الشيخ خالد شقيق الراحلة أم كلثوم، لـ«الوطن» عن فرحته بمبادرة حياة كريمة بتطوير منزل أم كلثوم، مؤكدًا أن هذا يعتبر ردا للجميل لأم كلثوم، التي مازالت خالدة في ذاكرة الجميع بأغانٍ وكلمات مميزة، معقبًا: «كان لازم يتعمل من زمان لكن مش مهم، المهم أنه حصل»

سرعة الاستجابة لتطوير منزل أم كلثوم

وأكد أنه لم يكن يعلم بالأمر إلا بعد مداخلة تلفزيونية، عبّر من خلالها عن حزنه، لما آلت إليه الأمور في منزل أم كلثوم، ثم جاء الرد من قبل مبادرة حياة كريمة التي استجابت سريعًا على الهواء مباشرة، وأعلنت توليها مهمة تطوير منزل أم كلثوم.

وأضاف أنه كان في انتظار قرار تطوير منزل أم كلثوم منذ زمن كبير، لكنه جاء في وقته بالأخص بعد الأزمة الأخيرة التي واجهوها بعد تصريحات خاطئة على «الست»، معتبرًا أن الرد جاء بطريقة غير مباشرة بترميم وإعادة إحياء منزل أم كلثوم كذكرى ورد فعل من الدولة على كلام ذلك الشخص.

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن يحدث الأمر بهذه السرعة، مشيرًا إلى أنه منبهر بما يحدث، معربا عن أمله في أن تظل أم كلثوم ذكرى في القلوب وأمام الأعين حتى يستطيع الجميع القدوم لزيارتها، ويستطيعون استضافة العرب والملوك والأمراء في منزلها من كل مكان، ليأتوا ويتطعلوا على ممتلكاتها وتراثها.