ضبط سيدة بحوزتها سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين في كفر الشيخ

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، القبض على سيدة تبلغ من العمر 29 عاما، سبق اتهامها في عدد 7 قضايا متنوعة، وبحوزتها سلاحا ناريا 9 ملي وطلقات نارية من ذات العيار، كما تم ضبط مخدر الهيروين، وذلك أثناء قيامها بالترويج على عملائها والتربح منه.

ملابسات ضبط المتهمة

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد السكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، يفيد بإلقاء القبض على سيدة تقوم بالترويج لمخدر الهيروين داخل قرية محلة دياي التابعة لدائرة مركز شرطة دسوق.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمة وبحوزتها سلاحا ناريا عيار 9 ملي وطلقات من ذات العيار، وذلك أثناء ترويجها لمخدر الهيروين بذات القرية السابق ذكرها.

متهمة في 7 قضايا مخدرات وإيصالات أمانة

وكانت قوة أمنية قد توجهت من قبل مركز شرطة دسوق، حيث تمكنت من ضبطها وتدعى «ر. م»، 29 عاما، مقيمة بقرية محلة دياي التابعة لدائرة المركز، سبق اتهامها في 7 قضايا منها مخدرات، وتبديد إيصالات أمانة، كما عثر بحوزتها على سلاح ناري «طبنجة 9 ملي» مطموسة الأرقام، وعدد 4 طلقات نارية لذات السلاح، و20 جراما من مخدر الهيروين.

تم تحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة دسوق، تحت رقم 6306 لسنة 2022، وجاري إخطار جهات التحقيقات بملابسات الواقعة.