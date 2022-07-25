200 طالب في أول يوم لاختبار القدرات كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ

أكدت الدكتورة نجلاء الأشراف، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، بجامعة كفر الشيخ، استقبال خلال اليوم الأول اختبارات القدرات للطلاب الراغبين للترشح للكلية، لقسمي التربية الفنية، والموسيقية 200 طالب وطالبة.

أول يوم اختبارات قدرات

وأشارت، الدكتورة نجلاء في تصريح خاص «الوطن»، إلى أن اليوم الأثنين 25/7/2022 هو أول يوم لاختبارات القدرات المحددة للطلاب، على أن تستمر الاختبارات حتى يوم السبت 6/8/2022، وذلك عقب تسجيل كل طالب عبر موقع الاختبارات المعرفية التابع لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق المقدمة للاختبارات

وأوضحت، أن الأوراق المطلوبة لإداء الاختبارات الخاصة بالكلية هي، رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب الطلاب في إدائها، وصورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، وأشارت أن هذه المرحلة من الاختبارات قاصرة فقط علي طلاب الثانوية العامة، وسوف يعلن لاحقاً عن مواعيد أخرى.

حضور الطلاب فقط

ونوهت، إلى أن الطلاب القادمين للكلية يجب حضورهم فقط إلى مقر الكلية دون اصطحاب أوليا الأمور معهم بالاختبارات، لضمان السلامة الصحية للطلاب وذلك من خلال البعد عن التزاحم، الذي قد يؤدي إلى أضرار صحية لهم من جراء التكدس، الذي ترفضه الكلية تماما، بحسبها.