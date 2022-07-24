أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولى في كفر الشيخ

شهد رافد الطريق الدولى الساحلي بنطاق محافظة كفر الشيخ، انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوبري برج البرلس، كان يستقلها 12 شخصا قادمين من مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة، ومتوجهين لمحافظة دمياط، ونُقل المصابون لمستشفى بلطيم النموذجي.

أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد عبد العزيز عبد اللطيف، 20 سنة، بكدمات وسحجات، وأحمد عبدالجواد، 50 سنة، بجروح بالوجه، وإيمان خليل القاضي، 32 سنة، كسر بالأنف، وعلى محمد النافع، 25 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وشريف رضا السيد، 16 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وخالد محمد محمود، 26 سنة، باشتباه كسر بالحوض، وحسن أحمد حسن، 50 سنة، باشتباه نزيف بالبطن.

كما أصيب علاء أبو العينين الحريني، 38 سنة، باشتباه كسر في عظام الوجه، وأحمد جمال تركي، 16 سنة، بكدمات وسحجات، وجمال سعيد محمد، 11 سنة، بكدمات وسحجات، وكريم أحمد عبدالكريم، 17 سنة، بكدمات وسحجات، وأحمد قاسم بسيوني، 19 سنة، بكدمات وسحجات.

انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي بكفر الشيخ

كانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، قد تلقوا إشارة تفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوبري برج البرلس على رافد الطريق الدولي الساحلي، كانوا قادمين من رشيد التابعة لمحافظة البحيرة، ومتوجهين لمحافظة دمياط.

الدفع بعدد من سيارت الإسعاف

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 12 شخص جراء الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبه، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الخدمات الطبية والإسعافات، وإجراء الأشعات للمصابين من بينهم أطفال وشباب وكبار تراوحت أعمارهم ما بين 11 سنة لـ50 سنة، وجميعهم من رشيد، كما أوفد وفداً لمتابعة حالة المصابين، وتقديم الخدمات الطبية لهم، وصرف العلاج الازم، ومتابعة حالتهم حتى خروجهم والاطمئنان عليهم.