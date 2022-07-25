مصرع طالب قفز من الطابق التاسع لمروره بأزمة نفسية في كفر الشيخ

أقدم طالب في العقد الثاني من عُمره، على الانتحار قفزاً من الطابق التاسع بمنطقة دوران الـ47 بمدينة كفر الشيخ، بسبب مروره بأزمة نفسية حادة خلال الفترة الأخيرة، ليسقط على الأرض جثة هامدة.

بلاغ بقفز شاب من الطابق التاسع بكفر الشيخ

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقي قسم شرطة كفر الشيخ إشارة من شرطة النجدة ببلاغ من المواطنين بانتحار طالب من الطابق التاسع بعمارات الضرائب، وذلك بسبب مروره بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة، ليُحرر محضر بذلك إداري قسم شرطة كفر الشيخ.

طالب كان يمُر بظروف نفسية سيئة

على الفور انتقل عدد من ضباط المباحث، إلى موقع العثور على الجثمان، وتبين أن الجثمان لطالب كان يمُر بظروف نفسية سيئة، لذلك أقدم علي الانتحار عن طريق قيامه بالقفز من الطابق التاسع من إحدي العمارات السكنية بعمارات الضرائب بمنطقة الـ47 بمدينة كفر الشيخ.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.