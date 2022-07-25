طبيب الرئيس الأمريكي: بايدن تخلص من غالبية أعراض كورونا

أعلن طبيب الرئيس الأمريكى، أن بايدن تخلص من غالبية أعراض كورونا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان طبيب البيت الأبيض، أعلن أمس الأول، أن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تواصل التحسن بعد إصابته بكورونا.

البيت الأبيض أعلن الخميس الماضي إصابة بايدن بكورونا

يشار إلى أن البيت الأبيض، أعلن الخميس الماضي، إصابة الرئيس الأمريكى جو بايدن بفيروس كورونا، منوها في الوقت ذاته، بأنه يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بالمرض.