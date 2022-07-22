البيت الأبيض يعلن تطورات إصابة بايدن بكورونا: العلاج ساعده كثيرًا

أعلن طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواصل تناول عقار «باكسلوفيد»، مؤكدًا أن العلاج ساعد بشكل ملحوظ على تحسن حالته الصحية، جراء إصابته بكورونا، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة «العربية».

حالة بايدن بعد إصابته بكورونا

وأوضح طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي حالته مستقرة، ونبضه وضغط دمه ومؤشراته الحيوية طبيعية، وكذلك درجة حرارته، إلا أنه يعاني من الرشح والسعال.

وكتب بايدن، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، بعد إعلان البيت الأبيض إصابته بفيروس كورونا: «أنا بخير، وشاكر جدًّا لاهتمام الجميع بأمري».

بايدن يعتذر.. ومتابعة حالة المخالطين

وتابع: «اتصلت بالسيناتور كيسي، وعضو الكونجرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي، وأبناء عمي في سكرانتون، لأعتذر عن لقائنا المقرر اليوم، بسبب إصابتي بكورونا».

وكان البيت الأبيض أعلن متابعته لحالة كل من خالط الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الأيام الماضية، بعد إعلان إصابته بكورونا.