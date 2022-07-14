سقوط سيارة ميكروباص في ترعة بالدقهلية.. «صاحبها كان بيغسلها»

انزلقت سيارة ميكروباص بدون ركاب بمحافظة الدقهلية، اليوم، في مياه ترعة البحر الصغير أمام قرية ميت حديد مركز منية النصر، وجرفها تيار المياه، وتمكن عدد كبير من أهالي القرية بواسطة لورد في سحب السيارة وإخراجها من المياه، وتبين أن صاحب السيارة كان يقوم بغسلها على الترعة فانزلقت منه في المياه.

بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص بترعة البحر الصغير

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ‏منية النصر، بسقوط سيارة ميكروباص بدون ركاب في ترعة البحر الصغير أمام قرية ميت حديد.

وانتقلت مباحث مركز منية النصر وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتمكن أهالي القرية من سحب السيارة وإخراجها من المياه.

شهود عيان يروون تفاصيل سقوط سيارة

وأكد شهود العيان أنه أثناء قيام صاحب سيارة ميكروباص بغسيل سيارته على شاطئ ترعة البحر الصغير، ونتيجة لوجود ميل على الشاطئ انزلقت السيارة وسقطت في مياه الترعة.

وأضح شهود العيان، أن أهالي القرية تجمعوا وأحضروا لودر وربطوا السيارة به، وتمكنوا من سحبها من مياه الترعة وإخراجها دون خسائر.

وتحرر عن ‏ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.‏

تشييع جنازة ضحايا سقوط ميني باص في الترعة

وفي سياق آخر، يستعد أهالي منطقة ليسا الجمالية بمحافظة الدقهلية، لتشييع جنازة 4 ضحايا لسقوط ميني باص محمل بالأطفال في ترعة السلام على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط والدقهلية، بالقرب من قرية الإسكندرية الجديدة، التابعة لمركز الجمالية، وذلك خلال عودتهم من رحلة لمكتب تحفيظ القرآن الكريم في مصيف رأس البر بمحافظة دمياط، حيث سقطت بهم السيارة في الترعة.