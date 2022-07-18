إصابة مدرس وابنه بـ«رش خرطوش» خلال مشاجرة في البدرشين

أصيب مدرس وابنه برش خرطوش خلال مشاجرة بينهما وبين شقيقين في البدرشين، بسبب اتهام نجل المدرس لأحد الشقيقين بسرقة دراجته البخارية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين.

بلاغ بمشاجرة في قرية قلعة المرازيق

تلقى العميد أحمد خلف، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بلاغا بوجود مشاجرة بقرية قلعة المرازيق، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، أمكن تحديد وضبط أطراف المشاجرة، وتبين أن الطرف الأول شقيقين عمال يومية، والطرف الثاني مدرس بمعهد أزهري، ونجله عامل، بسبب أن نجل المدرس اتهم أحد الشقيقين بسرقة دراجة نارية خاصة به.

ونشبت بينهم مشادة كلامية، قام على إثرها احد الشقيقين باستخدام بندقية خرطوش، وأطلق على المدرس ونجله وأحدث إصابتهما برش خرطوش في الجانب الأيسر.

ضبط طرفي المشاجرة

وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد هشام بهجت، مفتش مباحث البدرشين، من ضبط طرفي المشاجرة والتحفظ على السلاح، وأخطر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، وجاري العرض على النيابة.