سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بالبدرشين دون إصابات

سقطت سيارة ملاكي، في ترعة المريوطية بالبدرشين بمحافظة الجيزة، ولم يسفر الحادث عن إصابات، ونجا قائدها من الغرق، وتم استخراج السيارة من المياه.

بلاغ بسقوط سيارة في ترعة المريوطية

تلقى رئيس مباحث مركز البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية، فانتقلت قوة أمنية بإشراف العميد أحمد خلف، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة إلى مكان البلاغ، وتبين نجاة قائدها من الغرق، ولم يسفر الحادث عن مصابين.

وذكرت التحريات الأولية، أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها مما أدى لسقوط السيارة بالمياه، وتم انتشالها من الترعة، وأخطر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية وجار تحرير محضر واستكمال الإجراءات.