بسنت النبراوي تكشف عن سبب عدم حضور والدها عقد قرانها: جلطات في المخ

كشفت الفنانة بسنت النبراوي عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، بعد غيابه عن عقد قرانها، الذي أقيم منذ يومين، بعد إصابته بجلطات في المخ.

تطورات الحالة الصحية لوالد بسنت النبراوي

وقالت بسنت النبراوي في تصريحات لـ«الوطن»: «حالته مش كويسة خالص، هو عنده جلطات في المخ، ومش بيقدر يتحرك، وبيتلقى دلوقتي علاجه في البيت».

وعن عدم حضوره عقد قرانها، أوضحت: «مقدرش يحضر لأنه مش بيقدر يتحرك، عشان كده وكلت عمي بدلاً منه في عقد قراني».

بسنت النبراوي تحتفل بعقد قرانها

احتفلت بسنت النبراوي بعقد قرانها منذ يومين، بأحد الأماكن المفتوحة بكورنيش القاهرة ونشرت صورًا لها خلال عقد القران عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت على الصور قائلة: «بجد مش عارفه أشكركم ازاي فرّحتوني أوي وتعبتكم معايا».

شهرة بسنت النبراوي

وجاءت شهرة بسنت النبراوي بعد مشاركتها في أغنية «بسبوسة بالسمنة منقطة»، مع المطرب عماد كمال وأكرم حسني، التي تم تقديمها ضمن مسلسل «الوصية».

آخر أعمال بسنت النبراوي

يذكر أن بسنت النبراوي، شاركت في العديد من الأعمال الفنية منذ ظهورها على الساحة الفنية مثل: ورا كل باب، الآنسة فرح، اللي مالوش كبير، وغيرها من الأعمال الفنية، وكان أخرهم مسلسل «شغل عالي» بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، محمد رضوان، فريد النقراشي، ساندي مراد، محمد مرزبان، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022.