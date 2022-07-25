تعود الفنانة آمال ماهر مرة أخرى إلى الساحة الفنية، وتحيي حفلاً جديدًا، ومنذ الإعلان عنه ازداد البحث عن أسعار تذاكر حفل آمال ماهر في العلمين الجديدة، وموعد إقامته.

وأعلنت الصفحة الرسمية لموقع «تذكرتي»، إقامة حفل آمال ماهر في العلمين الجديدة يوم 29 يوليو الجاري.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أسعار تذاكر حفل آمال ماهر في العلمين الجديدة.

أسعار تذاكر حفل آمال ماهر في العلمين الجديدة

وأعلنت شركة تذكرتي عن أسعار تذاكر حفل آمال ماهر في العلمين الجديدة وهي تنقسم إلى 3 فئات:

التذكرة البلاتينيوم وسعرها يصل إلى 1500 جنيه.

التذكرة السيلفر وسعرها يصل إلى 650 جنيهًا.

التذكرة الجولد وسعرها 1000 جنيه.

حفل آمال ماهر في العلمين الجديدة

‎وعبرت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها بالحفل الجديد الذي ستحييه في العلمين، ونوهت عن ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلقة: «أنا رجعالكم تاني.. وبالنسبالي دي مش أي حفلة عادية دي حفلة عودة الروح للجسد».

كما وجهت عبارات للجمهور تعبر عن اشتياقها لهم، مضيفة: «مفيش كلام يقدر يوصف قد إيه أنا مشتاقة لليوم دا .‎أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي.. ودا هيخلي الحفلة دي غير أي حفلة فاتت أو جاية، هستناكم كلكم نغني مع بعض».

وكانت آمال ماهر كشفت في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» عبر شاشة dmc، عن استعدادها لتقديم حفل غنائي بعد انتهاء أزمتها الصحية وتعافيها من الإصابة بفيروس كورونا الذي هاجمهما عدة مرات لتصف حالتها قائلة: «أنا والكورونا بقينا صحاب خلاص والمرة دي جالي الدور صعب شوية».