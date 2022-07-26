عاجل.. السيسي يوجه بعلاج الشاب إبراهيم محمود وتوفير الرعاية الطبية اللازمة

في لفتة إنسانية واستجابة سريعة، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج الشاب إبراهيم محمود، 23 عاما، والمقيم بمدينة الزقازيق في الشرقية، والذي تعرض لحادث سير منذ عام 2018، خلال فترة دراسته بالجامعة، ما تسبب في إصابته في الوجه والفكين، ما يسبب له صعوبة في تناول الطعام، مع وجود صعوبة في الرؤية، ويحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عدة؛ لاستعادة حياته الطبيعية مع عدم قدرة أسرته على تحمل تكاليف العلاج.

توفير المساعدات لأسرة الشاب

ووجه الرئيس بسرعة علاج الشاب وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة له، إلى جانب تقديم كل المساعدات التي تحتاجها الأسرة بواسطة الجهات المختصة.

نقل الشاب إلى مستشفى جامعة الزقازيق

ونقل الشاب بواسطة سيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى جامعة الزقازيق؛ لإجراء الفحوصات الطبية، وعرضه على الأطباء الاستشاريين والمختصين؛ لاتخاذ الإجراءات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لعلاج الشاب.

من جهته، شكر الشاب إبراهيم محمود الرئيس عبدالفتاح السيسي على سرعة الاستجابة لعلاجه، وعلى كل ما يقدمه للشعب، مؤكدًا أن الرئيس أب لكل المصريين، داعيا الله عز وجل أن يحفظه.