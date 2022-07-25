رئيس جامعة الأزهر يتفقد مكان حريق كلية طب الأسنان.. ويشدد على محاسبة المقصرين

شدد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على ضرورة محاسبة كل مقصر في أداء عمله، في أي موقع من مواقع العمل، أثناء تفقده الحريق الذي وقع خلف كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر، اليوم.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، في بيان، عقب عودته من اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية، الذي عُقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه قرر فتح التحقيق في موضوع الحريق الذي وقع خلف كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، لمعرفة المتسبب في ذلك، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله؛ ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه التقصير والإهمال في أداء أعمالهم المنوطة بهم، وفقًا لنصوص القانون.

حريق جامعة الأزهر

جدير بالذكر أنه نشب حريق خلف كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في مخلفات خلف أحد المباني، وتم السيطرة عليه فور نشوبه.