السيطرة على حريق في فندق بالممشى السياحي بالغردقة دون خسائر بشرية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بأحد المباني في فندق بالممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة، دون وقوع إصابات، وجارٍ حصر الخسائر المادية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

نشوب حريق بفندق سياحي في الغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا بنشوب حريق في أحد مباني فندق شهير بمنطقة الممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة، وتم إبلاغ قوات الحماية المدنية التي دفعت بأكثر من سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد غريب، مدير مرفق الإسعاف، بأكثر من سيارة إسعاف، ولم يتبين وجود خسائر بشرية.

انتقال قوات الأمن لموقع الحادث

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، لموقع الحريق للمتابعة، وجارٍ تحديد سبب الحريق.