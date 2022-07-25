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خطوبة ورقص تحت الماء.. سائح بلجيكي يفاجئ حبيبته في أعماق بحر الغردقة (صور)

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شاذلى عبدالراضي
01:32 م | الإثنين 25 يوليو 2022
خطوبة في الأعماق

خطوبة في الأعماق

شهدت مدينة الغردقة خطوبة سائح بلجيكي لمحبوبته تحت الماء حيث فاجئ السائح البلجيكى محبوبته بدبلة الخطوبة في أعماق البحر أثناء رحلة غطس بشواطيء الغردقة، وسط سعادة وإعجاب السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وتبادل التهاني والتبريكات تحت الماء بشواطئ الغردقة. 

 سائح بلجيكى يفاجئ حبيبته بدبلة الخطوبة في أعماق البحر بالغردقة

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» فيديو لسائح بلجيكي يقدم دبلة الخطوبة لمحبوبته تحت الماء خلال رحلة غطس، ورقصا معا في أعماق البحر بمدينة الغردقة

انتعاش الرحلات البحرية في الغردقة 

وأشار أحمد بيجو صاحب مركز الغطس بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتعاش رحلات بحرية وغطس والسنوركل في الغردقة والتي يأتي إليها السائحين الأجانب خصيصاً لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والاستماع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة الظهور في مواقع الغوص الفريدة في عدة مناطق بمدينة الغردقة. 

 

عيد: الغردقة تمتلك مقومات جعلتها محط أنظار العالم  

ومن جانبه كشف محمد عيد مدير التسويق السياحي بالغردقة في تصريحات لـ الوطن بأن الغردقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية تجعلها محط أنظار العالم، ومثل تلك الأحداث تعد ترويجا للمنتج السياحي الذى يقصده الآلاف من السائحين من مختلف دول العالم بشكل مجاني. 

وأضاف عيد أن الغردقة اختيرت مؤخرا ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم، طبقا لموقع «تريب أدفايزر» أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك ضمن وجهات السفر التي يقصدها السائحون لعام 2022. 

 

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بقلم شاذلى عبدالراضي