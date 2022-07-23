فريق طبي بمستشفى الغردقة العام ينجح في استخراج سكين من جسد مريض

نجح فريق طبي بمستشفى الغردقة العام في إنقاذ مريض من الموت في عملية استخراج سكين من ظهر مريض مطعون من الخلف في مشاجرة مع زوج شقيقته، مما أدى إلى تهتك بالصدر والرئة في عملية جراحية أجراها أطباء جراحة القلب والصدر، استغرقت 5 ساعات نجح خلالها الأطباء في استخراج السكينة وتخييط الرئة اليسرى ونقل المريض إلى غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة حتى استقرار حالته.

تفاصيل الحالة

كان مستشفى الغردقة العام استقبل رجلاً في العقد الرابع من العمر مصاباً بسكين فى ظهره إثر مشاجرة عائلية وتبين أن السكين مستقر في ظهره ووصل إلى الرئة اليسرى وأحدث تهتكاً بالشرايين.

وعلى الفور وجه الدكتور جمال المغربي مدير مستشفى الغردقة العام بإدخال المريض إلى غرفة العمليات لإجراء العمليات اللازمة واستخراج السكين في أسرع وقت، إنقاذاً لحياة المريض، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

5 ساعات بغرفة العمليات لإنقاذ مريض

ونجح الفريق الطبي من أساتذة جراحة القلب والصدر والجراحة العامة والتخدير في إجراء العملية والتعامل مع الحالة بمنتهي الدقة وتخييط الرئة من الداخل في أكثر من طبقة في عملية استغرقت 5 ساعات، وتم نقل المريض للعناية المركزة بالمستشفى لحين استقرار حالته، وذلك تحت إشراف الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر تلقى إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي مباحث قسم شرطة ثانى الغردقة بلاغاً بإصابة شخص في العقد الرابع من العمر بالطعن بالسكين في ظهره إثر مشاجرة عائلية وسط مدينة الغردقة قام على أثرها أخو زوجة المصاب بطعنه بالسكين في ظهره وتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ التحقيقات.

وأفاد مصدر لـ«الوطن» بأن خلافاً أسرياً بين زوجين بالغردقة على أثره ذهبت الزوجة غاضبة لمنزل العائلة، وحينما ذهب الزوج لصلح زوجته بمنزل العائلة حدثت مشادة كلامية بين الزوج وشقيق الزوجة، وعلى أثرها طعن شقيق الزوجة الزوج بالسكين.