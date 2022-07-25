إزاي تتفسح في الغردقة بأقل الأسعار؟.. تبدأ من 150 جنيها في الليلة

يبحث الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فنادق الغردقة بأقل الأسعار تزامنا مع إجازة الصيف ورغبة من المواطنين في قضاء إجازة الصيف على الشواطئ والبعد عن زحمة المحافظات، وتظل الغردقة هي مقصد السائحين، حيث تمتلك شواطئ تمتد بطول 40 كيلو مترا على طول الساحل، بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا وحتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا.

فنادق الغردقة السياحية

تضم الغردقة أكثر من 150 فندقا سياحيا تتنوع بين 3 و4 و5نجوم، وتختلف أسعار الفنادق حسب درجة تقييم النجوم طبقآ لغرفة المنشآت الفندقية، وتشهد الفنادق نسبة إشغالات عالية لم تحدث منذ سنوات ووصلت إلى 95٪، وأعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد ولا يوجد أي حجوزات حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

فنادق بأقل الأسعار

يقول أحمد عبد الباسط مدير مدينة شبابية بالبحر الأحمر إنه يمكنك أن تقيم في غرفة بالمدينة الشبابية على شاطىء البحر شمال مدينة الغردقة بسعر 150 جنيها للفرد داخل غرفة زوجية أو ثلاثية، بشاطئ خاص لمنتجع المدينة الشبابية ويشمل السعر إقامة فقط واستعمال الشاطئ دون وجبات.

يمكنك أن تحجز شاليه داخل منتجع سياحي يسع فردين وطفلين بأسعار تبدأ من 500 جنيها في اليوم الواحد، ويبدأ اليوم في الساعة الثانية عشر ظهرا وينتهي في العاشرة صباحا من اليوم التالي وذلك بشاطئ خاص على البحر مباشرة بشارع شيراتون السياحي وذلك حسب محمود الصاوي أحد ملاك المنتجعات السياحية بالغردقة.

يوجد عدد من الفنادق السياحية ذات 3 نجوم بشارع شيراتون السياحي ولكن بدون شاطئ خاص ومتوسط السعر 300 جنيها للفرد شاملة وجبة الإفطار فقط، حسب مسؤلو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وتتعاقد هذه الفنادق مع أحد الشواطئ القريبة بشارع شيراتون لاستعمال الشاطئ لنزلائها.

إزاي تتفسح في الغردقة؟

يمكنك أن تبدأ يومك على شواطئ الغردقة حيث تمتلك الغردقة 4 شواطئ عامة رسم الدخول فيها 50 جنيها للفرد وذلك حسب بيان إدارة الشواطئ بالغردقة.

تملك الغردقة أكثر من ممشى سياحي ومارينا سياحي لقضاء أجمل السهرات والدخول بالمجان ويأتي على رأسها الممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة وممشى شيري السياحي وممشى النصر ومارينا سياحي تضم عددا من المطاعم و الكافتيريات ومحلات تجارية وبازارت سياحية ومولات كبرى.