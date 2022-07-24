أخبار البحر الأحمر: استخراج «سكين» من ظهر مريض واستقبال آلاف السائحين

شهدت محافظة البحر الأحمر عددا من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية يأتي على رأسها تمكن فريق طبى بمستشفى الغردقة العام من إنقاذ مريض من الموت في عملية استخراج سكين من ظهره استغرقت 5 ساعات، كما استقبل مطار الغردقة الدولى آلاف السائحين عبر 93 رحلة طيران، كما شهدت تفقد مدينة سفاجا، أعمال تطوير الممشي السياحي القديم بمنطقة الكيلو 8 لعملية رفع كفاءته وتطوير.

إنقاذ مريض من الموت

تمكن فريق طبى بمستشفى الغردقة العام من إجراء عملية جراحية استغرفت 5 ساعات لاستخراج سكين من ظهر مريض إنقاذ مريض من الموت في عملية استخراج سكين من ظهر مريض مطعون من الخلف مما أدت إلى تهتك بالصدر والرَئة في عملية جراحية لأطباء جراحة القلب والصدر واستخراج السكين في أسرع وقت إنقاذا لحياة المريض، وذلك بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

مطار الغردقة يستقبل آلاف السائحين

استقبل مطار الغردقة الدولي 93 رحلة طيران تقل حوالي 14 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمة من 12 دولة أوروبية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة حيث شهد مطار الغردقة الدولي ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة َوارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ سنوات.

تطوير الممشى السياحي بسفاجا

شهدت مدينة سفاجا أعمال تطوير الممشي السياحي القديم بمنطقة الكيلو 8 ، حيث يتم رفع كفاءته بتكلفة 3 ملايين جنيه في مدة زمنية خلال شهر سبتمبر، وتنفيذ أعمال تطوير الممشى بعرض 12 متر ، وبطول 250 متر، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.