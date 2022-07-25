مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في محافظة الدقهلية اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل «تريلا» محملة بالرمال على طريق «المنصورة- دمياط» أمام قرية السعدية التابعة لمركز شربين، وانتقل الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى مكان الحادث، وجرى إزالة آثاره من على الطريق وإعادة فتحه أمام مرور السيارات.

حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى محملة بالرمال

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة شربين، بورود بلاغات لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة نقل ثقيل «تريلا» أمام قرية السعدية التابعة لدائرة المركز علي طريق «المنصورة- دمياط» ‏ووجود مصابين.

مصرع شخص وإصابة آخر في الحادث

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع شخص يدعي «عمر م. ب.»، مقيم بقرية بنيامين مركز شربين، وإصابة شخص آخر، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ومن جهة أخرى لقيت ربة منزل بمحافظة الدقهلية مصرعها، وأصيب 7 آخرين بينهم طفلين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها وذلك ناحية مدخل مدينة أجا، بالقرب من كوبري أجا الجديد أمام المدرسة الثانوية الصناعية، وجرى نقلهم إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن حالة اثنين منهما خطيرة، وجرى نقلهم إلى العناية المركزي للعلاج.