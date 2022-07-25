مصرع شاب غرقا في ترعة غليون بكفر الشيخ وحفظ الجثة بمستشفى رشيد بالبحيرة

شهد بحر بركة غليون بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ غرق شاب في العقد الثالث من عمره، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلي اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية لمحافظة البحيرة يفيد استقبال مستشفى رشيد لجثة شاب إثر تعرضه للغرق في بحر بركة غليون التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وجرى تحرير المحضر اللازم.

انتشال جثة الشاب

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ من انتشال جثة الشاب حمدي محمد 30 سنة مقيم بمركز مطوبس، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

تشييع جثمان طفل

وفي سياق آخر، كان قد شيع أمس أهالي قرية أحمد عرابي التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة جثمان طفل لقي مصرعه أمس إثر غرقه بترعة أمام منزله.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة بدر يفيد بمصرع الطفل فتحي عبدالمنعم، ويبلغ من العمر عامين، إثر سقوطه داخل ترعة أمام منزله أثناء لهوه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر العام تحت تصرف النيابة لحين الانتهاء من تصاريح الدفن، وجرى تحرير محضر بالواقعة.