مصرع شاب إثر تجدد خصومة ثأرية في قرية السمطا بمحافظة قنا

لقي شخص مصرعه، منذ قليل اليوم الاثنين، بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بنجع الشيخ رزق بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

بلاغ بمصرع شاب في مشاجرة بقرية السمطا

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا يفيد بمصرع «بشار. ف»، 17 عاما، بطلق ناري، في مشاجرة بسبب خصومة ثأرية قديمة بين عائلتين بقرية السمطا في مركز دشنا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة، وفرضت كردونا أمنيا حول الطرفين لمنع تجدد الاشتباكات.

تمشيط المنطقة لضبط طرفي الخصومة

كما تقوم قوات الأمن بحملة تمشيط لضبط المتسببين في الخصومة والمتهم في قتل الشاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاري نقل الجثة إلى مستشفى دشنا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.