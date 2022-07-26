«قلة وإبريق وزمزمية».. قطع أثرية تتنافس بمتحف الإسكندرية في استفتاء الشهر

نشر متحف الإسكندرية القومي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» استفتاء على قطعة الشهر حيث تم طرح 4 قطع أثرية تتعلق بشرب المياه منها إناء وأخرى قلة وآخر ابريق وأخرى زمزمية، بينما لكل قطعة منهم قصة مميزة، فيما تركوا الاختيار للجمهور ليتم عرض القطعة الفائزة نهاية هذا الشهر.

وارجع متحف الإسكندرية القومي في بيان له، وجود تلك الأواني منذ العصر الفرعوني كونهم قدسوا النيل واحتاجوا مياهه لذا فكان من الضروري إيجاد وسيلة لتوفير اللازم من المحاصيل المختلفة من القمح والخضر والبقوليات، بالإضافة إلى العديد من الأسماك النيلية التي اعتمد عليها المصري القديم كغذاء ومصدر للبروتين، وهو ما دفعهم لصناعة الأواني الفخارية لحفظ الماء والمحاصيل وزينها برسومات تحاكي الطبيعية من نباتات وطيور وأسماك النيلية.

إناء مياه أثري

برزت القطعة الأولى عبر إناء ذو فوهة دائرية، والبدن أسطواني الشكل، وعليه طلاء باللون الأزرق الفاتح، ذو ميزاب، دون أن يحتوى على زخارف.

زمزمية إسلامية

وبرزت القطعة الثانية في زمزمية إسلامية مستطيلة الشكل وذات فوهة ضيقة والرقبة أسطوانية الشكل قصيرة، البدن مستطيل الشكل مقوس، ترتكز على قاعدة مسطحة.

وأكدوا أن متحف الإسكندرية القومي يحتوي على نماذج مختلفة من الأواني الفخارية والخزف مثل الزمزميات لحفظ المياه.

إبريق يحافظ على نقاء المياه

وبرزت القطعة الثالثة في إبريق من النوعية المستخدمة في الحفاظ على نقائها و درجة حرارتها، وهو إبريق ذو فوهة مسدودة يتخللها من الأمام ميزاب دائري الشكل ومن الخلف فتحة مثلثة الشكل، الفوهة مزخرفة بزخارف بارزة عبارة عن جزء دائري مرتفع عن سطح الفوهة مزخرف من أعلى بشكل زهرة بارزة يكتنفها شكل ملتوى بارز ينتهى بشكل زهرة.

شباك قلة مزينة

فيما برزت القطعة الرابعة الأخيرة عبر شباك قلة مزين بزخارف هندسية قوامها شكل نجمة سداسية يحيط بها أشكال مثلثات وخطوط أفقية، موضحين أن الفنان الإسلامي استخدم الفخار لتوضيح بعض الأحاديث الشريفة التي تحث على شرب المياه بهوادة على ثلاث مرات، والحفاظ على نظافة المياه وذلك من خلال هذه الفتحات في شبابيك القلل.